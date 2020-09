Kommunalwahl : Was macht eigentlich ein Bürgermeister ?

Kleverland Zu den Aufgaben eines Verwaltungschefs gehört mehr als die Arbeit im Rathaus und den Ausschüssen. Die Anforderungen teilen sich in drei wesentliche Bereiche: Er leitet die Verwaltung, repräsentiert die Gemeinde und hat den Vorsitz im Rat.

Chef der Verwaltung: Als Leiter der Verwaltung ist der Bürgermeister in der Regel oberster Dienstvorgesetzter von Beamten, Angestellten und Arbeitern der Gemeinde mit weitreichenden Personalkompetenzen – dazu gehören auch städtische Einrichtungen wie etwa Kindergärten, Schwimmbädern, Büchereien oder Museen. Er hat Entscheidungsfreiheit über die innere Organisation der Gemeindeverwaltung. Unter anderem trägt er für die in der Verwaltung getroffenen Entscheidungen ebenso wie für die im Rat.

Für Kleves ehemaligen Verwaltungsleiter kann man die Aufgaben nur dann erfüllen, wenn man die richtigen Leute an seiner Seite hat. „Es gibt etliche Bereiche, die so spezifisch sind, dass man sich dort nicht detailliert einarbeiten kann. Ohne gute Mitarbeiter ist es unmöglich, gute Beschlüsse vorzubereiten“, sagt er.

Nach einer repräsentativen Studie arbeitet ein hauptamtlicher Bürgermeister in der Regel mehr als 60 Stunden in der Woche.

Ratsarbeit: Was die Arbeit im Rat betrifft, so ist diese die Hauptaufgabe des Stadtoberhaupts. Er leitet die Ratssitzungen und gibt deren Zeitpunkt und Ort bekannt. Außerdem setzt er die Tagesordnungspunkte fest.

Auch Theo Brauer hat in seiner Amtszeit von diesem Recht Gebrauch gemacht und gegen Ratsbeschlüsse Widerspruch eingelegt. Der Bürgermeister ist für alles verantwortlich, was in der Gemeinde an Entscheidungen getroffen wird.