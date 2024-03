Anmeldezahlen bekannt Das sind die beliebtesten weiterführenden Schulen in Kleve

Problematisch dürfte die Situation an der Karl-Kisters-Realschule sein: Dort haben sich 122 Kinder angemeldet, es gibt aber nur 108 Plätze. 14 Kinder sollen daher abgelehnt werden, teilt die Stadt mit. „Nach Mitteilung über die Nichtaufnahme durch die Schulleitung können die Schülerinnen und Schüler an einer anderen Schule angemeldet werden“, heißt es aus dem Rathaus. Ausführlich wird das Thema der Anmeldezahlen in der Sitzung des Klever Schulausschusses am 20. März beraten.