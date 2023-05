Jetzt kommt „Elaya“ Das Rilano-Hotel in Kleve ist Geschichte

Auf der Internetseite will man Reisehungrigen schon Lust auf Kleve machen: „Eine zentrale und gleichzeitig idyllische Lage hat das Elaya Hotel Kleve, welches sich direkt am Spoyufer befindet“, heißt es dort. Wer sich in der Unterstadt auskennt, wird sich aber fragen: Was bitte ist das Elaya? So heißt fortan das Rilano-Hotel in Kleve, auch das Logo an der Fassade hat sich schon geändert.