Konzerte in Kleve : Das musikalische Leben kehrt zurück

Konzert-Veranstalterin Sigrun Hintzen bereitet die Stadthalle für Konzerte in Corona-Zeiten vor – der nötige Sicherheitsabstand ist inklusive. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Seit Mitte März befinden sich die klassischen Konzerte der Stadthalle Kleve in der Corona-Pause. Nun aber lässt Veranstalterin Sigrun Hintzen den Betrieb langsam wieder anlaufen. Auch die Spielzeit 20/21 ist bereits durchgeplant.

Von Maarten Oversteegen

Für Sigrun Hintzen waren die Monate des Corona-Lockdowns nur wenig erholsam. Die Organisatorin der klassischen Konzerte der Stadt Kleve befand sich regelrecht im Dauerstress. „Konzerte nicht zu veranstalten, ist nicht weniger aufwändig, als Konzerte zu veranstalten. Nur macht das Absagen sehr viel weniger Spaß“, sagt sie. Nun aber sehe Hintzen Licht am Ende des Tunnels. In der Klever Stadthalle sollen nun endlich wieder Konzerte stattfinden – wenn auch unter besonderen Corona-Hygienevorkehrungen. Hintzen will´s mit kleineren Konzertformaten versuchen.

In den vergangenen Wochen und Monaten verbrachte sie viel Zeit am Telefon. Die Absagen der Konzertreihen mussten kommuniziert, mit Musikern und Agenturen Nachholtermine gesucht und die Finanzierung geklärt werden. Auch mit der Verschiebung von Fördergeldern setzte Hintzen sich auseinander. „Mit einer Absage alleine ist es längst nicht getan“, sagt Sigrun Hintzen. So habe die Politik es ermöglicht, bereits bewilligte Fördergelder für die laufende Saison bis Ende Februar nächsten Jahres abzurufen. Mittel, die bis dahin nicht verwendet wurden, sind jedoch dahin. Die vom Kämmerer erlassene Haushaltssperre macht die Perspektive diesbezüglich nicht rosiger.

Info Die drei abgesagten Reihenkonzerte Ausfall Das sechste Reihenkonzert mit dem Titel „Tonkunst & Sprachpoesie“ mit Bas Böttcher & dem Kuss Quartett kann nicht mehr nachgeholt werden. Dieses Stadthallen-Konzert hätte am 17. März stattgefunden. Nachholtermin Das siebte Reihenkonzert „auf Freiersfüßen“ mit Andrea Ritter, Daniel Koschitzki und dem Folkwang Kammerorchester ist neu programmiert auf Dienstag, 7. September 2021. Das 8. Reihenkonzert „Unter Brüdern“ mit Lucas & Arthur Jussen ist auf Montag, 7. September 2020 verlegt. Rückerstattung Für das sechste und siebte Reihenkonzert können sich Karteninhaber von der jeweiligen Vorverkaufsstelle den Eintrittspreis überweisen lassen. Bei der Stadt Kleve ist alternativ ein Gutschein für eine spätere Kulturveranstaltung erhältlich.

Mittlerweile ist zudem klar: Längst nicht alle Musikveranstaltungen können nachgeholt werden. Immerhin kämpft das Gros der Künstler mit einem durchgetakteten Terminkalender – auch in der Zeit nach der Corona-Krise. „Wenn ich mit den Künstlern spreche, treffe ich allerdings auf viel Verständnis. Jeder weiß, in welcher Ausnahmesituation wir uns alle befinden“, sagt Hintzen. Dennoch registriere sie auch, in welch schwieriger Situation sich viele der Musiker befänden.

„Die Künstler sind sehr unterschiedlich von der Not geprägt. Ein einschneidendes Erlebnis ist diese Krise aber für alle“, sagt Hintzen. So seien die Sorgen all jener Musiker, die neben ihren Konzerten noch eine Professur hätten oder als Lehrer aktiv sind, nicht allzu groß. Gleiches gelte für Instrumentalisten mit einer festen Orchester-Stelle. „Doch wer ausschließlich vom Konzertieren lebt, hat es sehr schwer“, sagt Hintzen. Hinzu komme, dass die Soforthilfen von Land und Kommunen mitunter schleppend ausgezahlt worden seien. „Wie schnell die Künstler das Geld bekommen haben und ob es Kontrollen gab, hängt davon ab, in welchem Bundesland sie leben“, sagt Hintzen.

Nun aber sei es höchste Zeit, das Publikum der Klever Stadthalle wieder ein musikalisches Angebot zu machen. Hintzen befinde sich im ständigen Austausch mit der Stadtverwaltung, um zu prüfen, unter welchen Corona-Auflagen der Betrieb wieder anlaufen kann. Das Ergebnis: In kleinem Rahmen soll am 21. Juni erstmals wieder ein Konzert an der Lohstätte stattfinden. „Formate, die eigentlich im Museum Kurhaus oder in kleineren Kirchen hätten stattfinden sollen, passen nun auch in die Stadthalle“, sagt die Konzert-Veranstalterin. Bis zu 90 Menschen könne man trotz der Corona-Auflagen Platz bieten, jeweils zwei Stühle würden zwischen Besuchern freigelassen werden.

So soll am Sonntag, 21. Juni das Konzert „250 piano pieces for Beethoven“ der besonderen Reihe mit der Pianistin Susanne Kessel nachgeholt werden. Es wurde wegen des Orkantiefs „Sabine“ und der Corona-Pandemie gleich zwei Mal abgesagt, am 9. Februar und 4. April. Nun sollen die Karteninhaber allerdings in den Konzertgenuss kommen. Im Beethoven-Jubiläumsjahr wird auch der Westdeutsche Rundfunk vor Ort sein, um das Konzert aufzunehmen. „Bei diesem Konzert werden wir Erfahrungen mit den Abläufen, den Wegen, der Datenerhebung und der Umsetzung von Hygienevorschriften sammeln“, sagt Sigrun Hintzen.