Neue Ausstellung in Kleve Kneffels Madonnen im Kurhaus – 80 Gemälde im Museum

Die Gemälde sind schön wie die sanften Pfirsische, die sich sieben Meter hoch im Doppelsaal des Museums Kurhaus die Wand hinauf ranken, apokalyptisch wie das Feuer, das sich durch den Wald frisst und das auch bald die im Vordergrund noch stehenden, sich im starken Wind wogenden Bäume vernichten wird. Sie sind ebenso schön wie verrätselt, wenn sie real wie surreal perfekt gemalt dem Besucher immer wieder neue Assoziationen abverlangen. Wenn das Feuerbild aus dem Jahr 1991 so „erschreckend aktuell erscheint“ (so die Kuratorin der Ausstellung, Valentina Vlasic) und doch zunächst einmal nur das Feuer an sich betrachtet. Das Feuer, das Schrecken und Faszination zugleich hervorruft und nicht zwingend negativ besetzt sein muss, wie die Malerin Karin Kneffel es beschreibt. Ihr gelingt es auf diesen Bildern, die Faszination und den Schrecken, das Wärmende und das Vernichtende der Flammen zugleich zu vereinen. Ebenso wie es ihr gelingt, das von der Bewegung lebendende Feuer in einer Momentaufnahme festzuhalten.