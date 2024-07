Gastronomie in Kleve Was das „Papa Carlos“ nach dem Neustart zu bieten hat

Als Carlos Ghaly vor knapp einem Jahr sein Lokal „Papa Carlos“ an der Hoffmannallee in Kleve eröffnete, seien die Kunden gleich in Scharen gekommen, erzählt der Ägypter. Er setzte auf niederländische Spezialitäten, auf Patat, Bami, Nasi, Kipkorn oder Bitterballen. Aber: Viele Gäste hätten moniert, dass es keine anderen Speisen gibt, etwa Pizza, Hähnchen oder Falafel. Den Wünschen will Ghaly nun nachkommen, daher hatte er sein Lokal zuletzt monatelang geschlossen.