Kaffee, Torten und mehr Das „Lieblingscafé“ eröffnet neu in der Klever Innenstadt

Can Polat wagt in Kleve den Schritt in die Selbständigkeit: Der 28-Jährige eröffnet am Samstag das „Lieblingscafé“ an der Nassauermauer. In den vergangenen Wochen hat er viel Mühe in die Einrichtung gesteckt, und die ersten Torten liegen bereits in der Vitrine. Es soll Kuchen, Torten, Kaffeespezialitäten, aber auch Frühstück geben. „Frühstück braucht und will jeder morgens vor der Arbeit – daher fokussieren wir uns auch darauf“, sagt Polat. Schließlich sei das Frühstücksangebot in der Kreisstadt noch überschaubar.