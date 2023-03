Restaurant bleibt erhalten Das Landhaus im Forstgarten hat eine neue Pächterin

Es liegt idyllisch mitten in den Klever Parkanlagen. Vom kiesbelegten Platz für die Tische draußen hatte man einen wunderschönen Blick über eine der beiden Inseln im Prinz-Moritz-Kanal hinüber auf das Amphitheater, im Inneren herrschte der rustikale Charme der alten Remise, als die das geduckte, langestreckte Häuschen hinter dem ehemaligen Kurhotel Styrum einst diente. Das Hotel wurde später abgerissen, als man in Kleve begann, die alten Parkanlagen zu restaurieren. Was blieb, war das „Landhaus Forstgarten“, wie das Restaurant zuletzt hieß, das zum Treffpunkt in den Parkanlagen wurde.