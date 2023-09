Knallgrüner Bauwagen Das ist die neue Kunstbude am Klever Opschlag

Ihr Vorbild wirkt bereits seit einigen Jahren in der Klever Oberstadt am Beethovenspielplatz. Hier hat 2018 der syrische Künstler Bassam Alkhouri die Kunstbude als soziales Kunstprojekt im öffentlichen Raum, unterstützt vom Verein „Theater im Fluss“, entwickelt und umgesetzt. „Mein Ziel war es immer, die Kunstbude auch in anderen Stadtteilen zu etablieren. Ich freue mich, dass wir jetzt mit dem SOS-Bauwagen am Opschlag solch eine tolle Räumlichkeit gefunden haben“, sagt Alkhouri. Gemeinsam mit der Kunstpädagogin und Sozialwissenschaftlerin Stefanie Dennstedt, die auch als Dozentin bei „Theater im Fluss“ mitwirkt, schafft er eine Plattform für Gemeinschaft und Zusammenarbeit.