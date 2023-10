Tausende Teilnehmer mit stolzem Ergebnis Fast 150.000 Euro kommen beim Klever Homerun zusammen

Der Homerun 2023 ist Geschichte, die Veranstalter zogen nun Bilanz – und die kann sich wirklich sehen lassen. 6517 Teilnehmer hat es in diesem Jahr gegeben, insgesamt 68.221 Kilometer Strecke wurden zurückgelegt und 149.481 Euro sind zusammengekommen. „Wir haben uns in allen Bereichen gesteigert“, so Christian Schulte, Präsident vom organisierenden Rotary Club Kleve. „Wir sind vom Erfolg praktisch überrannt worden“, sagt er. „Zwischen dem 30. August und dem 9. September hat man die gelben Trikots beachtlich häufig in der Innenstadt gesehen“, pflichtet Wilfried Röth bei. Auch mehr Schulen, Kitas und Vereine haben teilgenommen – und so zum Ergebnis beigetragen. „Wir müssen einen ganz großen Dank an die Aktiven, Sponsoren und Spender aussprechen“, sagt Christian Schulte.