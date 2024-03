Tausende Besucher am Wochenende So bunt ist der Ostermarkt auf Haus Riswick in Kleve

Der lang erwartete Frühling steht endlich vor der Tür – begrüßt wird er auch beim Ostermarkt auf Haus Riswick in Kleve. Tausende Besucher kommen am Wochenende, um sich an den bis zu 45 Verkaufsständen zu erfreuen. Bereits zum 36. Mal findet der Ostermarkt auf Haus Riswick statt. Der Bezirksverband der Landfrauen hatte sich auch dieses Jahr für die Organisation ins Zeug gelegt. „Die Vorbereitungen laufen schon lange“, sagt Mitorganisatorin Agnes Lörks. Der Aufwand lohne sich trotzdem, sagt sie: Schließlich handele es sich schon um eine langbestehende Tradition. Und der Erfolg gibt ihnen recht.