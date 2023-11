Bomblat-Nachfolger Das ist der neue Klimaschutzmanager in Kleve

Der Klimaschutz, da ist sich Christoph Bors sicher, wurde ihm in die Wiege gelegt. Vom Vater, Biologie-Lehrer, der die Kinder im heimischen Gemüsegarten für die Natur begeisterte. „Wenn Oma kam, um die neuen Blumen zu begutachten, konnten wir stolz sagen: Nein Oma, das sind Kartoffeln. Klima- und Umweltschutz war so schon immer ein wichtiges Thema für mich“, sagte Bors in der jüngsten Sitzung des Klimaausschusses. Dort stellte er sich der Politik als neuer Klimaschutzmanager vor.