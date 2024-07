„Kleiderfairteiler“ eröffnet Das ist der neue Kleiderladen für Bedürftige in Kleve

Doch wie groß sind die Bedarfe in der Stadt? Man könne nur schätzen, so Rübo. Aber: Allein die Tafel habe 400 Kunden, bei der Vinzenzkonferenz melden sich zehn bis zwölf Personen in der Woche, knapp sechs davon zum ersten Mal. „Auf jeden Fall ist durch den Weggang der Palette eine Lücke entstanden, die wir schließen wollen“, sagt Rübo. Das Geschäft hat montags von neun bis zwölf Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dann können auch die Kleidungsstücke und Schuhe abgegeben werden. Nur vom 5. bis 19. August hat der „KleiderFAIRteiler“ geschlossen. „Wir nehmen nur Artikel an, die gereinigt und intakt sind“, sagt Hendrix. Und Rübo ergänzt: „Angeboten wird hier nur Kleidung, die wir selbst tragen würden.“ Spielzeug könne man nicht annehmen, da bietet sich aber das Kindernetzwerk an. „Zwar ist unser Lager voll, aber wir vermitteln gerne“, sagt Geschäftsführer Joachim Verhoeven.