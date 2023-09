Prickenhof am Deich in Kleve-Kellen So arbeitet ein Bio-Bauernhof nach strengen Vorgaben

Der Prickenhof liegt am Altrhein bei Kleve direkt am Deich. Grüne Wiesen ringsherum, Rinder grasen dort, stehen aber auch im offenen Stall, wo ein moderner Melkroboter tätig ist. Landwirtschaftliche Fahrzeuge sind in Aktion, geschäftiges Treiben im Hofladen, in der Metzgerei, überall. Die ländliche Idylle ist von Arbeit geprägt, hinter der eine ganz bestimmte Überzeugung steht: „Mein Beruf ist nah am Ursprung des Lebens. Alles Leben kommt aus dem Boden, aus der Natur, die wir erhalten müssen mit ihrer Artenvielfalt und ihrem Kreislauf“, sagt Landwirt Theodor Sonderfeld, der den elterlichen Hof seit 1985 ökologisch und biozertifiziert bewirtschaftet. Er macht dies zusammen mit seiner Schwester Sybille Sonderfeld-Fresko. Sie nennen sich „Die am Deich“ und gliedern sich in Hofladen, Metzgerei und der Haltung und Aufzucht von rund 70 Milchkühen.