Freibadsaison in Kleve startet : Das Sternbuschbad öffnet am Sonntag

Das Sternbuschbad öffnet am Sonntag

Freibadsaison in Kleve startet

Kleve Endlich dürfen auch Schwimmbäder wieder ihre Eingangstüren öffnen. Im Sternbuschbad betrifft das ab Sonntag erst mal den Freibadbereich.

Das Team des Sternbuschbades freut sich, ab Sonntag, 6. Juni, wieder Gäste im Freibad begrüßen zu dürfen und bereitet sich auf weitere Öffnungsoptionen vor, je nach Entwicklung der Inzidenzwerte im Kreis Kleve. Da der Kreis nach aktuellem Stand die Inzidenzstufe zwei erreicht, also eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 50, wird der Außenbereich des Sternbuschbades ab kommendem Sonntag wieder geöffnet.

Nach dem aktuellen Hygiene- und Zutrittskonzept können dann das Mehrzweckbecken, das Nichtschwimmerbecken (Rutschenbecken), das Springerbecken sowie der Eltern-Kind-Bereich zum Schwimm- und Plantsch-Vergnügen genutzt werden. Weiterhin steht die großzügige Liegewiese zum Verweilen zur Verfügung. Da der Innenbereich noch zur Öffnung am 12. Juni vorbereitet wird, stehen in der ersten Woche ausschließlich die Garderoben im Außenbereich zur Verfügung. Sollten die Inzidenzzahlen im Kreis aber wieder steigen, sei man auch darauf vorbereitet. Sollte die Inzidenzstufe drei (Sieben-Tage-Inzidenzwert zwischen 50 und 100) erreicht werden, dürfte nur der Freibadbereich für eine sportliche Nutzung geöffnet werden.

Das Frühschwimmen kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 Uhr bis 9 Uhr weiterhin ohne Online-Ticket besucht werden. Dies ist möglich, da das Bad in den frühen Morgenstunden weniger stark frequentiert wird. Neben den Frühschwimmer-Tickets gibt es im Online-Shop auch Tageskarten, die dienstags bis donnerstags von 10 Uhr bis 21 Uhr gültig sind, samstags und sonntags schließt das Bad früher. An diesen Tagen gelten die Tagestickets bis 18 Uhr. Freitags gelten die Tageskarten von 14.30 Uhr bis 21 Uhr. Dienstags bis freitags wird zusätzlich ein Spätschwimmer-Tarif (18 bis 21 Uhr) angeboten.