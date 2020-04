Service vom Familienforum Kermisdahl : „To-Go-Schrank“: Bastel- und Lernangebote zum Mitnehmen

Katja Hendrix hatte die Idee mit dem „To-Go-Schrank“ für Familien in Kleve. Sie füllt den Schrank auch wieder auf, wenn das Lernmaterial einmal vergriffen ist. Foto: Katrin Wißen / SOS-Kinderdorf-Niederrhein/Katrin Wißen

Kleve Das Familienforum Kermisdahl bietet einen neuen Service an: In einem Schrank werden kostenfrei Lern- und Bastelmaterial zur Verfügung gestellt.

Die Idee kommt von Katja Hendrix, Koordinatorin der offenen Angebote des Familienforums Kermisdahl beim SOS-Kinderdorf Niederrhein. „Wir freuen uns, wenn wir mit dem ‚To-Go-Schrank‘ auch die Familien unterstützen können, die vielleicht gerade nicht die Möglichkeiten haben, ihr Geld für Bastelmaterialien oder Druckerpatronen auszugeben. Alle Materialien stellen wir kostenfrei zu Verfügung“, erklärt sie. Montags bis freitags ist der Schrank tagsüber frei zugänglich. Im Schrank selbst sind die Materialien nach Altersgruppen und Fächern geordnet. In der Tür hängt eine Anleitung, wie es weitergeht: Das Lernmaterial kann bearbeitet und dann per Mail an die Einrichtung geschickt werden. Nachhilfelehrer kontrollieren ehrenamtlich die Aufgaben. Das Ergebnis übermittelt Katja Hendrix dann wiederum dem Absender.