Bauen und Planen in Kleve Das erwartet den neuen Baudezernten

In den kommenden Wochen steht die Wahl des Nachfolgers von Kleves Technischem Beigeordneten Jürgen Rauer an. Zunächst werden die entscheidenden Vorgespräche geführt, werden sich die Fraktionen ein Meinungsbild machen, es folgt der Ausschuss für Digitales und Personal und schließlich steht am 29. April die entscheidende Ratssitzung im Kalender. Klever Projektentwickler und Architekten wünschen sich einen jungen Architekten oder Städtebauer der Visionen mitbringe und damit die Stadt Kleve gestalterisch und städteplanerisch weiterentwickele, einen Fachmann oder eine Fachfrau, der/die wisse, wovon er/sie rede. Das bekommt man auf Nachfrage zu hören. Klever möchten in sie betreffende Planungen rechtzeitig eingebunden sein, erwarten Bürgernähe und eine zügige Bearbeitung ihrer Anliegen. Zum Dezernat gehören die Fachbereiche „Planen und Bauen“ und „Tiefbau“ mit jeweils zwei Abteilungen sowie „Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit“.