Viel Programm am Sonntag Das erwartet Besucher bei der offenen Gartentür im Kleverland

Im Jahr 1985 begann das Ehepaar mit der Umgestaltung des Gartens, 2012 kam der Bibelgarten hinzu. Japanischer Ilex, der so ähnlich aussieht wie der vom Zünsler malträtierte Buchsbaum, wächst jetzt im Heister-Garten. Paul-Josef Heister bietet am Sonntag für drei Euro Führungen an, die in der Schmiede beginnt, zum Bibelgarten, zum Teich „Gottes Natur“ weiterführt und an der Wildwuchs-Oase endet. Das ganze Grundstück ist von einer Buchen- und Tuja-Hecke umgeben, in denen viele Vögel brüten, wie der Zaunkönig, Amsel und Rotkehlchen. Ebenso kann man Blindschleichen und Eichhörnchen entdecken. „Jeder Garten ist schön“, sagen die Eheleute.