Riesenrad, Wildwasserbahn, Parade Was die Klever Kirmes in diesem Jahr zu bieten hat

Im Mittelpunkt der Kirmes dürfte das Riesenrad stehen, das nur alle zwei Jahre in die Kreisstadt kommt. Auch Break-Dancer, Autoscooter und eine Geisterbahn sind mit von der Partie. Die Drehschaukel „Delirium“ lädt zu einem 120-Grad-Ausflug in 25 Meter Höhe ein, eine Abkühlung soll es in der Wildwasserbahn „Big Splash“ geben, mit „Mike´s Pitstop“ hat sich ein Laufhaus angekündigt. Für Kinder gibt es ein Rundfahrgeschäft in Clownsoptik, im „Rock-Express“ sollen Generationen zusammenfinden. „Wir sind gerade fleißig am Aufbauen, es steht aber auch schon einiges“, sagte Janßen. Zumal die Temperaturen ab Mittwoch steigen, das komme den Schaustellern entgegen. Man rechnet mit schönen Sommerabenden, zumal ohnehin bis tief in die Nacht gefeiert werden kann.