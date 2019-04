Umbau der Versöhnungskirche : „Effa“ macht Platz für neues Jugendhaus

Info

Gemeindeleben: Das Gemeindebüro zieht in einen Container an der Feldmannstege. Gottesdienste sind in der Auferstehungskirche Kellen und der kleinen Kirche Böllenstege.

Gottesdienste und Fahrdienst Die Gottesdienste sind sonntags 10.30 Uhr in der Auferstehungskirche in Kellen. Dazu fährt jeden Sonntag ab Markt Linde ein Fahrdienst um 10.15 Uhr. Jeden Samstag ab 18 Uhr sind Gottesdienste in der Böllenstege (außer dem letzten Samstag im Monat). Die Taufgottesdienste sind in der Auferstehungskirche. Jeden Sonntag gibt es dazu ein Angebot für Kinder in der Auferstehungskirche.