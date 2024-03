Szenetreff in der Stadt Das Café Numero 3 auf der Kavarinerstraße in Kleve schließt

Das ist eine Überraschung, zumal es an Gästen nicht mangelte: Das Café Numero 3 an der Kavarinerstraße 28a, das in der Vergangenheit Koffie Kompanie hieß, schließt Ende März. Diese Entscheidung haben die drei Frauen Anna-Lea Koßbu, Jule Pannen und Shirley Gander vor wenigen Wochen getroffen, nun haben sie sie öffentlich gemacht. Der Schritt sei ihnen nicht leichtgefallen. „Wir sind selbst ein wenig überrascht“, sagt Jule Pannen. „So war das nicht geplant.“ Die Entscheidung, das Café zu übernehmen, sei eine Bauchentscheidung gewesen – genauso wie der Entschluss, zu schließen. „Wir waren gekommen, um zu bleiben. Doch jetzt fühlt es sich richtig an, diesen Schnitt zu machen.“ Die angehenden Akademikerinnen wollen nun wieder ihr Studium aufnehmen und den Fokus darauf legen.