Neues Buch veröffentlicht Weshalb der Niederrhein „Beuys Land“ ist

Die Kunst von Joseph Beuys bleibt lebendig – auch ohne dass Beuys daneben steht: „Die Energie ist noch da. Die Energie ist in den Objekten. Und er braucht nicht mehr da zu sein“, sagt Marina Abramovic, eine der wichtigsten Performance-Künstlerinnen der Gegenwart. Dieser Satz von Abramovic beendet die jetzt bei der Edition Lammerhuber erschienene Dokumentation zur Aktion „Beuys Land“. Mit der Aktion hatte Frank Mehring, Professor an der Nimweger Radboud Universität, 2021 aufgezeigt, dass die Energie des Künstlers an für Beuys wichtigen Orten des Niederrheins auch in der Landschaft spürbar sein kann.