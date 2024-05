Neustart am Tönnissen-Center Das ist das neue Brautatelier Mala in Kleve

Vor sechs Jahren erfüllte sich Manuela Langanke in Bedburg-Hau einen Lebenstraum. An der Uedemer Straße eröffnete sie das Brautatelier Mala, seitdem hat sie hunderten Frauen zum Kleid für den schönsten Tag des Lebens verholfen. Nun zog sie mit ihrem Geschäft ins Tönnissen-Center in Kleve, wo sich bis Ende 2023 der Optiker Heringer befunden hatte. Dort berät sie nun zusammen mit ihrer Tochter Kim Rick. „Wir haben uns hier gut eingefunden, es läuft“, sagt Manuela. In das Geschäftslokal haben sie viel Mühe investiert. Es ist lichtdurchflutet, ein Vorteil, aber: Die Fenster mussten so dekoriert werden, dass sich die Bräute beim Anprobieren nicht beobachtet fühlen.