Hüpfburgen, Rutschen und mehr Das bietet das XXL Kinderland in Kleve

Sie sind nicht zu übersehen: Wer nicht weiß, wohin mit den tobenden Kindern über die Osterfeiertage, für den könnten die großen rot-weißen Zelte am Klever Hagebaumarkt Swertz eine echte Alternative sein. Seit Montag und noch bis zum 14. April hat „Micky’s Kinderland“ dort sein Lager aufgeschlagen. Zu bieten hat das „XXL Indoor Kinderland“ in den beheizten Zeltanlagen Attraktionen wie Hüpfburgen, Rutschen von 15 bis 35 Metern Länge, einen Parcours mit Hindernissen und ein Bällebad. „Bei uns ist für jeden etwas dabei“, versprechen die Veranstalter. Und das meinen sie auch genau so: „Das Beste ist, dass auch erwachsene unsre Spielgeräte nutzen dürfen.“