Schule und Nationalsozialismus : Das Berufskolleg in der Nazi-Zeit

Hans Reder mit seinem Buch zur Geschichte der Berufs- und Handelsschulen im Nationalsozialismus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Hans Reder, lange Jahre Leiter des Berufskollegs, hat ein Stück Schul-Geschichte geschrieben und eine Lücke geschlossen. Der Pädagoge recherchierte die Zeit des Berufskollegs von der Machtergreifung bis zum Neubeginn nach dem Kriegsende.

Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten setzte die Gleichschaltung ein: Lehrer und Berufsschullehrer müssen sich „grundsätzlich auf den Boden der nationalen Revolution stellen“ und dürfen „keineswegs mehr für Parteien tätig sein, die der nationalen Bewegung hindernd und hemmend im Wege stehen“. Wer sich anders organisierte, wurde bedroht: man werde ihn am nächsten Baum aufknüpfen, hieß es auf einem Flugblatt über einen Berufsschullehrer, der sich den neuen Machthabern politisch widersetzt hatte.

Erwin Gentz, Ministerialrat im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin, schrieb den Berufsschullehrern 1943 ins Handbuch für Schule und Verwaltung, dass sie sich „Wie der Soldat an der Front (...) im Kampfe um die deutsche Zukunft (zu) erweisen“ haben. Prüfungen wie der Aufsatz zum Thema „Johanna Sebus, eine Heldin der Tat am Niederrhein“ schlossen mit einem „Sieg Heil“ und Lehrer, die in ihren Klassen nicht genug Schüler für die Hitlerjugend (HJ) animieren konnten, bekamen Vorhaltungen. Juden war der Besuch der Berufsschule verboten, wie es nach dem Krieg in Vernehmungen bei der Entnazifizierung zitiert wird.

Der Nationalsozialismus ist auch an den Schulen eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Dunkel auch deshalb, weil sie kaum untersucht wurde. Jetzt hat Hans Reder, von 2001 bis 2014 Leiter des Berufskollegs des Kreises Kleve, versucht, Licht ins Dunkel dieser Geschichte zu bringen und hat nicht nur diese Beispiele aufgeschrieben.Herausgekommen ist der über 330 Seiten mächtige Band „Die Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve im Nationalsozialismus“ („tredition“-Verlag, Paperback 15.99 Euro, Hardcover 23.99 Euro, e-book 2,99 Euro). Darin trägt Reder die zunächst nur scheinbar dürftige Quellenlage zusammen und zeichnet das Bild, wie es um „Die Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve im Nationalsozialismus“ bestellt war. Es sind vor allem die Archive, die Auskunft geben - dort war die Quellenlage aber vergleichsweise dünn, weil viele Akten im Krieg zerstört wurden. Aufschlussreich waren, so Reder, die Berichte in den Zeitungsarchiven des „Klever Volksfreund“ und des „Clever Kreisblatt“. Aufschlussreich in den Rückschlüssen waren aber vor allem die Aussagen in den Entnazifizierungsprotokollen.

Reder thematisiert in seinem Band aber auch die Berufsschulpflicht, die noch heute Bestand hat. Und weist auf, dass man zwar auf Mitglieder in der HJ gedrängt habe, dass die HJ die Räume der Schule in Kleve aber eher nicht nutzte. Und dass das Berufskolleg wie die anderen Schulen auch, im September 1944 mit Heranrücken der Front den Unterricht eingestellt hatte. Eingebettet ist das Ganze in den historischen Kontext – wie stand es politisch in Kleve und was bedeutete für die beruflichen Bildung der Kontext der erzwungenen Zusammenschlüsse beispielsweise von Unternehmen oder von Arbeitnehmern in der Deutschen Arbeitsfront.

Untergebracht war die Schule seit 1931 in der neuen Kaserne an der Brabanterstraße . Die Kaserne war umgebaut worden und hatte elf Klassenräumen, es gab neun Werkräume für Schuharbeiter, Elektriker, Schlosser, Schmieder, Schreiner, Maler Buchgewerbe, Handarbeit, Luftfahrt-Lehrgänge und einen Schreibmaschinensaal. Daran änderte sich nicht viel. Baulich zerstört wurde die Schule im Krieg nicht (die Einrichtung war geplündert), konnte bereits am 12. November 1945 ihren Unterricht wieder aufnehmen und diente dann nicht nur den Berufsschülern.