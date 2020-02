B.C.Koekkoek-Haus in Kleve : Barrierefrei in die Romantik

Architekt Werner van Ackeren stellte dem Kulturausschuss Umbaupläne für das Denkmal B.C. Koekkoek-Haus vor. Es soll auf Anregung der NRW-Stiftung barrierefrei werden.

Architekt van Ackeren hat dabei den großen Vorteil, dass er das Haus aus dem Effeff kennt. Er wuchs hier auf, sein Großvater setzte einen Anbau an das Gebäude und erkannte schon damals an der Wende des vorigen Jahrhunderts, dass dies kein Jugendstil-Anbau sein kann, sondern dass es zu diesem Palais unbedingt passen sollte. Also bekam der Klever Architekt Otto van de Sandt den Zuschlag, im Anbau Haus Koekkoek zu kopieren, erklärte van Ackeren dem Ausschuss. Denn die erste Idee sei gewesen, hinter diesen Anbau einen gläsernen Aufzug zu stellen. „Aber in Wirklichkeit ist Glas gar nicht durchsichtig“, sagte van Ackeren. Also wurde diese Idee verworfen – vor allem auch, nachdem LVR-Denkmalschützer Andreas Stürmer aus Brauweiler ein Veto in Aussicht gestellt hatte. Verworfen wurde auch die Idee, wie in Frankreich einfach einen Aufzug in das Treppenauge zu stellen.