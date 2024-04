Klever Klassentreffen nach 52 Jahren „Ich habe nicht alle sofort wiedererkannt“

Der Fotograf bittet um eine „disziplinierte Aufstellung“ vor dem Tropenhaus der Hochschule Rhein-Waal. „Das hat früher schon nicht geklappt!“ schallt es lachend aus der Gruppe. Letztendlich finden sich die ehemaligen Schüler der Realschule an der Hoffmannallee dann aber doch recht schnell in der üblichen Position zusammen: die Kleinen nach vorne, die Großen nach hinten. Dabei ist ihr letztes Klassenfoto ganze 52 Jahre lang her – erst am Mittwoch, 24. April 2024, traf sich die Klasse des Abschlussjahrgangs 1972 zum ersten Mal wieder. Warum hat das so lange gedauert, oder besser gefragt, warum ausgerechnet jetzt?