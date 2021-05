Wichtig für Einlass : Corona-Tests künftig auch direkt am Klever Tiergarten möglich

Kleve Mit dem negativen Corona-Test in den Klever Tiergarten - das geht künftig auch direkt vor Ort. Am Eingang macht ein Testzentrum auf. Eine Online-Anmeldung benötigt man trotzdem weiterhin.

(RP) Seit dem 23. April ist ein Tiergartenbesuch nur noch mit tagesaktuellem negativem Coronatest möglich. Bisher musste man sich hierfür an einer der zahlreichen Teststellen in Kleve und Umgebung testen lassen. Nun kann Tiergartenleiter Martin Polotzek Besuchern ab Freitag einen neuen Service anbieten: „Ab dem 7. Mai bieten wir in Kooperation mit dem Testzentrum Griethausen eine Coronateststelle an unserem Tiergarteneingang an, sodass sich unsere Gäste ab Freitag auch direkt bei uns testen lassen können.“