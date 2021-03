Stadt Kleve : Kleve: Corona-Darlehen für Künstler stehen bereit

Kleve Die Stadt Kleve bietet Kulturschaffenden Gelder in Höhe von 50.000 Euro als rückzahlbares zinsloses Darlehen. Die maximale Förderhöhe beträgt 2000 Euro pro Monat und Antragsteller. Die Anträge können jetzt gestellt werden.

(lukra) Die Corona-Pandemie trifft auch die Kultur- und Kreativwirtschaft mit besonderer Härte. Neben dem Rettungs- und Zukunftspaket „Neustart Kultur“ will die Bundesregierung mit wirtschaftlicher Unterstützung in Milliardenhöhe und weiteren Förderleistungen helfen, von denen unter anderem Kulturschaffende profitieren sollen. Allerdings gibt es viele Künstler, die längst Anträge gestellt und bis jetzt kein Geld bekommen haben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Kleve.