Ausstellung in Kleve Treppen(h)ausstellung in der Spyckstraße

„Ge(k)lebte Oekumene“ ist der sprachwitzige Titel der Ausstellung, die 55 DIN A4-Exponate präsentiert. Dafür greift der Mail-Artist auf Werke vergangener Jahre zurück. In schwarzen Rahmen auf weißem Papier positioniert (k)lebt Johannes Calvin parterre, das strenge Profil auf Lithografien von Honoré Daumier, die im Gegenzug „so lebendig, so beweglich sind“, sagt der Künstler. In die erste Etage steigt dann Johannes Paul II. empor, der Papst, der so viel reiste, und „ich habe ihn noch weiterreisen lassen“, so Cordes. Es entpuppt sich, dass er den Papst nicht nur auf einer Rakete fliegen sondern auch in einem Rollstuhl brettern oder auf einem Besen reiten lässt. „Ob so ein Zauber à la Potter, Robert oder Münchhausen reichte?“, steht bei einem Werk darunter.