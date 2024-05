Großer Musiksommer Collegium Musicum bietet wieder Klassik im Klever Burghof

Karten für das vielseitige Freiluftkonzert im geschützten Innenhof der Schwanenburg gibt es zum Preis von 15 Euro in der Klever Buchhandlung Hintzen (Hagsche Straße 46), in der Apotheke Rhein-Waal (im Edekamarkt Brüggemeier, Ludwig-Jahn-Straße 7-15), im Eine-Welt-Laden (im Pfarrheim Materborn, Kapellenstraße. 21) sowie an der Abendkasse. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.