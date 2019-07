Kultur in Kleve : Collegium mit Mozart in der Burg

Collegium mit Mozart in der Burg

Kultur in Kleve

Kleve Erfrischender musikalischer Sommercocktail im Innenhof der Schwanenburg.

Die rund 20 Streicher des Collegium Musicum (Konzertmeisterin: Marie-Luise Hartmann) unter der Leitung von Johannes Feldmann eröffneten mit einem „typischen“ Mozart voller Leichtigkeit und feiner musikalischer „Spezialitäten“ das Konzert. Mit feinen dynamischen Abstufungen und guter Intonation versetzte das Collegium die Zuhörer in eine „Wohlfühlatmosphäre“.

Das am Anfang im Tempo etwas zurückhaltende Andante fand sich zu einem wunderschönen Zusammenklang zwischen den elegischen Tönen der 1. Geige und den übrigen Stimmen. Das abschließende Presto wirkte wie ein spritziger, erfrischender Sommercocktail. Der schwedische Komponist Lars-Erik Larsson (+1986) ist in den Programmen deutscher Konzerte eher weniger anzutreffen. Der Posaunist Kilian Konrad, seit 2017 in Kleve beheimatet, stellte das „Concertino für Posaune und Streichorchester opus 45 Nr. 7“ vor.