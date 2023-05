An der Hoffmannallee Clever Eistempel eröffnet zweites Lokal in Kleve

Kleve · Vor drei Jahren wurde das Eiscafé Cortina an der Hoffmannallee in Kleve geschlossen. Jetzt zieht dort eine neue Eisdiele ein – die ist vielen in der Stadt schon bekannt.

24.05.2023, 13:19 Uhr

Vor drei Jahren schloss das Eiscafé „Cortina“ an der Hoffmannallee. Jetzt hat ein neuer Besitzer das Lokal wieder eröffnet. Foto: Janssen, Peter

Von Peter Janssen

Das Eiscafé „Cortina“ an der Hoffmannallee 12 war beliebt. Nicht nur die Ware, die hinter der Glastheke verkauft wurde. Auch diente das Lokal als tägliche Anlaufstelle für Männer gesetzteren Alters, die das aktuelle Geschehen Revue passieren ließen. Es war der Stammplatz einer Rentnerrunde.