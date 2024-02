„Persönliches Umfeld zwingt mich“ Claus Frey schließt Hausarztpraxis an der Hoffmannallee in Kleve

Dieser Neustart kam im Frühjahr vergangenen Jahres überraschend: Kostenpflichtiger Inhalt Im Alter von 71 Jahren eröffnete der Allgemeinmediziner Claus W. Frey an der Hoffmannallee 55 in Kleve eine Praxis. „Ich fühle mich fit und will noch einmal etwas Neues beginnen“, sagte er damals. Doch nun ist bereits wieder Schluss für den Arzt: Wer in der Praxis anruft, wird per Telefonansage über das Aus informiert. „Sie sind richtig verbunden“, sagt Frey. „Bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass aus sehr enttäuschenden und schwerwiegenden persönlichen Gründen diese Praxis mit sofortiger Wirkung und auf Dauer geschlossen ist.“