Für die Post dreimal um die Erde Nach 13 Hundebissen noch immer gerne Briefträgerin in Kleve

Frühmorgens herrscht geschäftiges Treiben am Zustellstützpunkt der Deutschen Post DHL Group an der Kalkarer Straße in Kleve. Die „gelbe Flotte“ setzt sich nach und nach in Bewegung, aber zuerst müssen die 116 Zusteller für Kleve und Kranenburg ihre „Touren packen“, wie sie das nennen. Eine von ihnen ist Claudia Schmitz, die diese Arbeit schon seit genau 41 Jahren macht. In der großen Halle hat sie ihre eigene „Box“, in der sie alles, was an diesem Tag zugestellt werden soll, sortiert und genauestens ordnet.