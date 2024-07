Kabarett-Open-Air in Kleve Noch sind Karten für die Cinque-Sommernacht erhältlich

Im Mittelpunkt des Abend werden Kabarett und Comedy stehen: Themen aus der Region arbeitet „Lokalmatador“ (so Schmitz) Ludger Kazmierzcak auf, der durch den Abend führt. Fürs Sprechkabarett ist Martin Zingsheim dabei, der Auftritte bei „Die Anstalt“ im ZDF oder „NightWash“ hatte und auch schon Gast in der Viller Mühle war. Aus Hamburg kommt für die Musik eine A-capella-Truppe: „Lalelu ist nichts zu hoch, kein Niveau zu niedrig und kein Ton zu schwer“, beschreibt Schmitz die Truppe, die seit 30 Jahren auf den Bühnen der Republik unterwegs ist. „Sie können gut singen. Sie sehen gut aus. Sie sind wahnsinnig komisch“. International in den Manegen zwischen Tokio und New York (so Schmitz) sind „Sturbugs“ unterwegs, die in Monte Carlo von Fürst Albert und Prinzessin Stephanie für ihre Mischung aus Tanz. Akrobatik und Comedy ausgezeichnet wurden. Sie übernehmen an dem Abend die visuelle Comedy. Und nicht zuletzt gibt‘s Musik von Köbes Underground auch schon im Programm, bevor die Stunk-Kapelle um 23 Uhr den Tanz einläutet, den die Gäste bis tief in die Nacht genießen dürfen.