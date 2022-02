Hausmeister am Stein-Gymansium in Kleve : „Mister 100 Prozent“ feiert Jubiläum

Der „Hausi“ hat Jubiläum: Seit 25 Jahren sorgt sich Christoph Groenewald um das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Christoph Groenewald ist seit 25 Jahren Hausmeister am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve. Der gelernte Kfz-Mechaniker avancierte zur guten Seele der Schule. Das Gebäude an der Römerstraße pflegt er wie sein Eigenheim.