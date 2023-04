Nachfolger von Jürgen Rauer Bomblat neuer Technischer Beigeordneter – CDU-Antrag scheitert

Christian Bomblat ist der neue Technische Beigeordnete der Stadt Kleve. Das beschloss am Mittwoch der Klever Rat mit 29 zu 21 Stimmen in geheimer Wahl, nachdem Michael Bay (Grüne) den Klever Klimamanager formell vorgeschlagen hatte. Die Wahl war geheim – die anwesenden CDU-Stimmberechtigten mit Bürgermeister Wolfgang Gebing kamen zusammen auf 20 Stimmen. Da Bomblat für die Aufgaben eines Technischen Beigeordneten fachfremd ist (er ist Umweltwissenschaftler und hat seinen Schwerpunkt in Bodenmikrobiologie), hatte CDU-Fraktionschef Georg Hiob beantragt, die Stelle neu auszuschreiben. Beide Bewerber, die zur Wahl stünden, entsprächen nicht den Anforderungen für das Amt des Technischen Beigeordneten, so Hiob.