Technischer Beigeordneter Kleve Christian Bomblat als Beigeordneter vom Kreis bestätigt

Der Kreis Kleve hat die Wahl des Klimamanagers Christian Bomblat bestätigt. Gegen die Wahl und die Aushändigung der Ernennungsurkunde werden seitens des Kreises keine Bedenken erhoben, heißt es in der Mitteilung des Kreises vom 22. Mai an die Stadt. Diese Prüfung des Kreises über die Wahl eines kommunalen Beigeordneten ist eine Formalie. In Kleve hatte sie zur politischen Diskussion geführt, weil im Vorfeld der Wahl Bomblat aus Sicht der CDU-Fraktion als Biologe und Klimamanager nicht die Voraussetzungen für den Technischen Beigeordneten erfülle, der in der Regel von einem Bauingenieur oder Architekten besetzt werde. Bomblat wurde dann in geheimer Wahl mit Mehrheit bestätigt. Er wolle Kapitän sein und als solcher die Geschicke seines zukünftigen Dezernats lenken, sagte Bomblat im Gespräch mit unserer Redaktion. Und da stünden Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ganz oben auf der Agenda des künftigen Technischen Beigeordneten der Stadt Kleve. In Sachen Stadtentwicklung, Baurecht und Bauverwaltung habe die Stadt die Experten, die Spezialisten, auf die er sich verlassen werde, so Bomblat weiter. Gerade Stadtentwicklung sei ein wichtiges Thema, bei dem schon sehr viel passiert sei und auch noch viel passieren müsse. Hier sei er zwar kein Experte, aber er werde zuhören und sich die Dinge erklären lassen, damit er sachgerecht mit seinem Team darüber diskutieren kann. Dabei solle man auch den Blick auf andere, „nachhaltigere Städte“ werfen und sehen, was Kleve da städtebaulich lernen kann, so Bomblat.