Sozialausschuss der Stadt Kleve Chancen für nachhaltige Integration verbessern

„Wir dürfen künftig auch auf die Motivationslage schauen und versuchen, die Menschen zu überzeugen, nach Wegen zu suchen, wie sie selber und besser für ihren Lebensunterhalt aufkommen können“, so Erps. Dafür gebe es jetzt ein so genanntes Fünf-Türen-Modell. Aber: der Antragsteller kann sich nicht verweigern, eine der Türen muss er nehmen, so Erps. Das sind neben der Arbeitsmarktintegration die Qualifizierung, die soziale gesellschaftliche Teilhabe, die Gesundheit – beispielsweise durch die Teilnahme an einer Reha – und nicht zuletzt die Sprache. Auch beim Wohngeld erwartet die Stadt mittel- bis langfristig einen deutlichen Anstieg. Dafür seien auch die Stellen im Amt aufgestockt worden. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in Kleve beträgt 2171 – die Zunahme liegt im Zugzug ukrainischer Flüchtlinge begründet.