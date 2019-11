Ausflug : Friede als Meisterstück der Vernunft

Die CDU Seniorenunion und Frauenunion Kleve-Bedburg-Hau-Kranenburg mit niederländischen Senioren im Freiheitsmuseum in Groesbeek. Foto: SeniorenUnion

(RP) Die CDU Seniorenunion und Frauenunion Kleve-Bedburg-Hau-Kranenburg konnten dank der Förderung durch die Euregio Rhein-Waal eine Begegnung mit niederländischen Senioren vom Bond Voor Senioren Breedeweg im neu eröffneten Freiheitsmuseum in Groesbeek anbieten. In Erinnerung an das im September 1944 begonnene Luftlandungsunternehmen Operation Market Garden und der dann im Februar 1945 folgenden Operation Veritable war es den Veranstaltungsorganisatoren wichtig, im Dialog mit niederländischen Senioren unter dem Leitsatz von Immanuel Kant „Der Friede ist das Meister- stück der Vernunft“ der dramatischen Ereignisse vor 75 Jahren gemeinsam zu gedenken und über das damals Geschehene aus heutiger Sicht gemeinsam zu reflektieren.