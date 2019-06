Stadtbad-Bebauung in kleve : CDU: Acht Baufelder statt Stadtbad

Nur die erste Reihe blieb frei in der Stadthalle, als Georg Hiob (links) und Wolfgang Gebing die Vorstellungen der CDU erklärten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Klever Politik hat den Bebauungsplan der Stadt abgelehnt. Jetzt stellte für die Christdemokraten Wolfgang Gebing die Ideen der CDU für das Stadtbad-Areal den Anliegern vor.

Fünf Doppelhäuser entlang der Stadtbadstraße, zwei Dreifamilienhäuser an der Straße Kermisdahlufer in Verlängerung des dort stehenden Hauses, vielleicht ein Haus am Königsgarten Einmündung Stadtbadstraße: „Wir gehen von maximal acht Baukörpern aus, die von großzügigen öffentlichen Grünflächen umgeben sind“, stellte CDU-Fraktionschef Wolfgang Gebing die Ideen seiner Partei vor. Alle Häuser sollen zweigeschossig werden, die Doppel- oder Einfamilienhäuser entlang der Stadtbadstraße sollen genauso groß sein, wie die dort stehenden zweigeschossigen Doppelhäuser mit Satteldach auf der anderen Straßenseite. Sie sollen mit knapp 400 Quadratmeter großen Grundstücken trotz Top-Lage erschwinglich bleiben. Der Spielplatz bleibt Grünfläche, die Fläche des Nussbaums bleibt erhalten, das Ufer bleibt unberührt, der Bolzplatz Grünfläche. Auf den geplanten Ufer-Rundweg will die Klever CDU ebenso verzichten, wie auf eine Verlängerung der Stadtbadstraße. Der Kanuclub bekommt Bestandsschutz, vielleicht eine vorzeitige Verlängerung des Pachtvertrags.

Die Stadtverwaltung hatte sich in der Ratssitzung, als ihr Plan für das Areal des künftig abgerissenen Stadtbades endgültig abgelehnt wurde, geweigert, einen neuen Bebauungsplan zu machen: Erst solle die Politik aufzeigen, was sie wolle, hieß es. Jetzt hat die CDU geliefert und in der Stadthalle den StadtbadAnliegern ihre Ideen dazu vorgestellt. Unter der Moderation von Georg Hiob ließ Gebing keinen Zweifel daran, dass die CDU das Areal des alten Bades künftig bebaut sieht: „Wir brauchen Wohnbebauung, vor allem auch stadtnahe Wohnbebauung, auch als Einfamilienhaus.“

Kommentar Die Grünen im Abseits Die Fronten beim Stadtbad scheinen klar zu sein: die Offenen und die Unabhängigen Klever sind gegen eine Bebauung, FDP und SPD sprachen sich wie die CDU dafür aus, die Ideen der CDU stießen bei den Anwohnern nicht auf totale Ablehnung. Was Gebing und Hiob verkündeten, war gemäßigt und ließ Grünflächen. Aber die CDU ist nur eine Fraktion – auch FDP und SPD werden ihre Ideen einbringen, man wird einen Kompromiss finden müssen. An diesem Kompromiss werden die Grünen nicht teilhaben können: Detlef Koken manövriert den Ortsverband ins politische Abseits und stellt sich mit der Verweigerung hinter die Unabhängigen und die Offenen Klever, die aber von Beginn an gegen eine Bebauung dort waren. Es wird interessant sein, wie die Grünen-Fraktion agiert – denn selbst Grünen-Mitglieder plädieren dafür, die Stadt weiter zu entwickeln, nicht Fundis, Realos würden Wahlen gewinnen, wie NRW gezeigt habe. Wie auch immer: Wichtig für die Stadt ist es, verlorenes Vertrauen in die Bauverwaltung zurück zu gewinnen, wie die Nachfragen nach der Verlässlichkeit der Größe der Bauten gezeigt hat, die meist größer als angesagt ist. Donnerstag ist wieder Bauausschuss ... Matthias Grass

Unklar ist, ob fünf Baufelder gegenüber den vier bestehenden Doppelhäusern möglich sind, so Gebing. Wenn zu viele Parkplätze wegfallen, kämen nur vier Doppelhaushälften in Frage. Die Frage nach genügend Parkraum trieb auch die Anwohner um. Vor allem für den Kanu-Club müssten ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. Ebenso bestätigte Gebing auf Nachfrage, dass die CDU auch über die Möglichkeit einer Erbpacht nachdenke, dies aber vom Eigentümer des Grundstücks, den Stadtwerken, abhängen würde.

Georg Hiob verwies darauf, dass der Verkauf des Grundstückes als Teil der Gegenfinanzierung des neuen Kombibades eingerechnet sei. Kleves Technischer Beigeordneter Rauer bestätigte auf Nachfrage, dass die Bäume dort erhalten bleiben können. Dazu werde man die Details noch prüfen.

Info So geht es weiter mit dem Stadtbad-Areal Bebauungsplan Auch die SPD und FDP werden ihre Ideen zu einer Bebauung haben. Aus einem Kompromiss kann dann ein Bebauungsplan werden. Offenlage Dieser Bebauungsplan geht in die Offenlage, in der Widersprüche möglich sind. 2020 könnte dann ein Plan endgültig beschlossen werden – oder nicht.