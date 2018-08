Kleve: CDU Rindern gegen Neubau der Schleuse

Kleve-Rindern CDU-Ortsverband Rindern-Düffel ließ sich vom Bundeswasserstraßenamt unterrichten

Das sieht der CDU-Ortsverband Rindern-Düffel nach der Besichtigung der alten Schleuse anscheinend anders: Der stellvertretende Vorsitzende des Niederungs-Verbandes und Chef der Jungen Union, Robert Böving, kann sich nicht für den Neubau einer Schleuse erwärmen und äußerte sich kritisch über die favorisierte Errichtung einer Sportbootschleuse: „Die Kosten für die Bevölkerung, gerade in Kleve, stehen in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den die wenigen Besitzer eines Sportbootes von so einer Schleuse hätten“, verkündet Böving in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes. Vorausgegangen war die Besichtigung der Schleuse unter Führung von Martin Wolters, dem Außenbezirksleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Duisburg-Rhein in Emmerich. Der habe, so heißt es in der Presse-Erklärung der CDU Rindern, seinen Sachverstand zur Verfügung gestellt.