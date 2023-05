Im Kolpinghaus Kleve CDU lädt zur Info über Stadtbad ein

Während sich die Fraktionen von Grünen, SPD, FDP und OK sich bei der Planung rund um das Stadtbad im Verzögern üben, möchte die Klever CDU „die Diskussion aus dem Rathaus hinaus direkt zu den Bürgern bringen und mit den Bürgern zu dem Thema in den Dialog kommen“, so Georg Hiob, CDU-Ortsverbands- und Fraktionsvorsitzender. Deshalb lädt die Klever CDU alle Bürger für Montag, 19. Juni, 19.30 Uhr, ins Kolpinghaus zur Bürgerinfoveranstaltung zum Thema „Stadtbadgelände“ ein. Gast wird der Technische Beigeordnete Jürgen Rauer sein. Hintergrund: Zur Bebauung des alten Stadtbadgeländes am Kermisdahl gibt es jetzt den zweiten Bebauungsplan-Vorschlag der Stadt, nachdem der erste bei Bürgern und Politik durchgefallen war. Statt einer Offenlage wollen Grüne, SPD, FDP und OK aber die bereits schriftlich vorgelegten Schadstoff-Gutachten über den Baugrund auch noch mündlich vorgestellt bekommen. Das hätte auch zeitgleich zur Vorstellung der Gutachten geschehen können, sodass Bürger ihr Für und Wider zum Plan hätten abgeben und die Behörden die Schadstoff-Frage hätten abklopfen können.