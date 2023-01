Politik in Kleve CDU Kellen wählt neuen Vorsitzenden

In einem kurzen Referat ging die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Andrea Kamps auf die Arbeit der CDU im Stadtrat ein und bot dem neuen Ortsverband-Vorstand eine gute Zusammenarbeit an. Der neugewählte Vorsitzende Oliver van Well kündigte eine sichtbare und bürgernahe Arbeit in den Ortsteilen an. Der Vorstand werde zusätzlich noch erfahrene und interessierte Personen als Kooptierte dazuberufen. Damit sei die CDU im Ortsverband Kellen (inklusive Griethausen, Warbeyen, Salmorth) für die Zukunft wieder gut aufgestellt.