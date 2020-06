CDU wählt Liste : Gebing: „Wir wollen alle Wahlkreise gewinnen“

Kleve Nachdem die Wahlkreise neu zugeschnitten wurde musste jetzt Liste der CDU-Kandidaten für die Wahlkreis neu aufgestellt werden. Das Personal blieb dasselbe – und alle wurden mit großer Mehrheit bestätigt.

Gebing betonte, er werde als Bürgermeister dafür stehen, dass die Dinge, die beschlossen werden, auch umgesetzt werden. „An der Umsetzung mangelt es in den vergangenen Jahren ja sehr in Kleve“, sagte er mit Blick auf die derzeitige Stadtspitze, die er gerne ablösen möchte. Als Beispiel nannte Gebing die diskutierten Platzkonzepte für den Markt Linde, für den Marstall-Platz und für den großen Markt. In die gleiche Kerbe schlug CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Günther Bergmann. Kleve müsse mehr „Drive“ bekommen, forderte Bergmann. Und was die Verwaltungsspitze betreffe, zeige sich, dass Bürgermeisteramt und Mehrheit im Rat Hand in Hand gehen müssen, um die Stadt nach vorne zu bringen, so Bergmann.