Kältehilfen in Kleve : Caritas wartet auf Wärmezelte für Obdachlose

Kältehilfen in Kleve

Kleve Der Caritas-Fachberatungsstelle für Wohnungslosenhilfe standen 5000 Euro zur Verfügung für Menschen ohne Wohnung. Neben Decken und Schuhen wurden auch „Iglous“ besorgt.

„Die Kältehilfen des Landes sind schnell und unbürokratisch. Sobald diese zur Verfügung stehen, nehmen wir sie für unsere Klienten der Fachberatungsstelle, ein gemeinsames Projekt mit der Diakonie im Kirchenkreis Kleve, in Anspruch“, sagt Stefan Schraven und ergänzt: „Natürlich kommen auch dem Kontaktcafé die Mittel zugute. Das ist unser niedrigschwelliges Angebot an der Hoffmannallee. Dort gehen Rat- und Hilfesuchende täglich ein und aus. Hier sehen wir selbst, ob die Menschen eine Winterjacke haben oder die Sohlen bereits abgelaufen sind.“

Aufgrund der Obdachlosenproblematik in Kleve hat der Caritasverband erstmals auch sogenannte „Iglous“ bestellt. Das sind Thermozelte für ein bis zwei Personen. Obdachlose, die draußen schlafen, finden darin einen verlässlichen Schutz gegen Nässe und Kälte. Zum Hintergrund: Nach Angaben der Stadt gibt es knapp 100 Obdachlose in Kleve, davon ist die Hälfte in einer städtischen Unterkunft untergebracht.