„Viele Leute haben darauf gewartet“ Klever Cannabis-Club hat vor Legalisierung schon 200 Mitglieder

Am Ostermontag ist es nach langen und kontroversen Debatten so weit: Cannabis wird legal, gehört dann nicht mehr zu den durch das Betäubungsmittelgesetz verbotenen Substanzen. Jeder Volljährige darf dann maximal drei Pflanzen Cannabis für den Eigenbedarf anbauen, bis zu 25 Gramm bei sich tragen sowie öffentlich konsumieren – zumindest, wenn keine Schulen, Kitas, Spielplätze oder Jugendeinrichtungen in der Nähe sind. Patrick van Heeck, der Vorsitzende des Cannabis Club Kleve, bezeichnet den 1. April als „historischen Tag“ und als Chance, Cannabis und dessen Konsumenten von einem Stigma zu lösen. Gleichzeitig sei die Legalisierung ein Auftrag, einen verantwortungsvollen Konsum vorzuleben.