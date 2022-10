Feuerwehreinsatz in Kleve : Campingkocher löst beinahe Zimmerbrand aus

Der verwendete Camping-Kocher. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve Eine Kleverin wollte in ihrer Wohnung mit dem Gerät Essen kochen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte aus und übergab die Frau dem Rettungsdienst.

Ein Campingkocher hat am Donnerstag fast einen Zimmerbrand verursacht. Dem Löschzug Kleve und dem Löschzug Süd (Materborn / Reichswalde) wurde um 10.55 Uhr ein Zimmerbrand an der Sackstraße gemeldet. Nachbarn hatten dort aus einem Wohnhaus austretenden Rauch wahrgenommen. Die Feuerwehr konnte eine Person dem Rettungsdienst übergeben. Ursache der Rauchentwicklung war ein unsachgemäß in der Wohnung betriebener Camping-Kocher.

Die Einzelheiten: Einsatzleiter Ralf Benkel traf eine Bewohnerin in der verrauchten Wohnung an, begleitete sie ins Freie und übergab sie dem Rettungsdienst. Ein Trupp der Feuerwehr drang unter Atemschutz in die Wohnung vor und fand im Wohnzimmer einen Gasbrenner der 8-kW-Klasse vor, mit dem offensichtlich Essen zubereitet werden sollte. Dabei war das Essen verbrannt und es hatte eine starke Rauchentwicklung gegeben. Der Brenner wurde mitsamt Topf auf den Balkon gebracht. Im Einsatz waren 31 Kräfte der Löschzüge Kleve und Süd und der städtischen Bediensteten.