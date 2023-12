Advent in Keeken Café im Gärtchen feiert eigenen kleinen Weihnachtsmarkt

Kleve · Das Café im Gärtchen ist nicht nur bei Wochenendausflüglern beliebt. In diesem Jahr gibt es in Keeken am Deich auch wieder einen Weihnachtsmarkt. Worauf sich Besucher freuen können.

08.12.2023 , 05:15 Uhr

Es wird wieder stimmungsvoll im Café im Gärtchen. Foto: Katrin Hansen

Am 16. und 17. Dezember findet wieder ein kleiner Weihnachtsmarkt im Café im Gärtchen in Keeken statt. Die Besucher sind jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr eingeladen. Aussteller mit handwerklich gestalteten Produkten, selbst gebackene Torten und weihnachtlichen Leckereien sowie eine stimmungsvolle weihnachtliche Atmosphäre zeichnen den kleinen Markt aus. Mit viel Liebe und Lichterglanz erstrahlen der Innenhof und Festsaal, laden dabei zum Verweilen ein. Neben frischen Waffeln, Punsch und Glühwein wird es auch ein herzhaftes Angebot geben. Für Kinder gibt es ein weihnachtliches Bastel- und Schminkangebot. Auch wenn es regnen sollte, ist der Markt gerüstet – da er zum großen Teil innen im Festsaal stattfindet. Das Café ist parallel geöffnet.

(RP)